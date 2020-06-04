Москва, , 11:02 — REGNUM Сегодня, 4 июня, открывается новая глава исторического проекта «Наша победа — 75». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе Мультимедиа Арт-музея.

Новая глава проекта будет посвящена 1943 году. Все опубликованные фото и видеоматериалы можно будет изучить на сайте https://9may.russiainphoto.ru/.

Напомним, масштабный онлайн-проект «Наша победа — 75» продлится до 24 июня 2020 года. Уже сейчас на сайте инициативы доступны четыре «главы»: «1945. Победа», «Первые дни войны», «1941. Начало войны» и «1942. Мобилизация всех сил».

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