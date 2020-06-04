Лос-Гатос, США, , 10:08 — REGNUM Длительные переговоры с компанией Netflix об исполнении главной роли в шестом сезоне сериала «Люцифер» завершились согласием звезды этого шоу Тома Эллиса принять участие в продолжении проекта. Об этом сообщили журналисты портала TVLine.

Как рассказали журналисты со ссылкой на инсайдерскую информацию, Эллис уже подписал контракт, хотя месяц назад сообщалось, что переговоры кинокомпании с актером зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что пятый сезон телесериала «Люцифер» должен был стать заключительным. Но в начале года в СМИ начала появляться информация о решении выпустить еще один сезон.

Премьера пятого сезона «Люцифера» должна была состояться в июле 2020 года, но из-за остановки съемок, вызванной пандемией коронавируса, выход сериала на экраны перенесли на конец года.

События сериала связаны с повелителем преисподней, который решил развеять скуку в Лос-Анджелесе и открыл собственный ночной клуб Lux.