Мадрид, , 09:41 — REGNUM Необычную рекламную кампанию, посвященную шестому сезону сериала «Черное зеркало», организовало в Мадриде креативное агентство Brother. Об этом сообщается на страницах агентства в соцсетях.

Реклама размещена на улице в виде самых настоящих черных зеркал с надписью на черном фоне «Шестой сезон. Прямо сейчас, повсюду».

«Мы пережили несколько месяцев, в которых реальная жизнь и Черное Зеркало опасным образом похожи», — говорится в сообщениях агентства.

https://www.instagram.com/p/CA-CApujZg9/

Дата премьеры шестого сезона пока не сообщается.

Научно-фантастический сериал-антиутопия «Черное зеркало» рассказывает о влиянии информационных технологий на человеческие отношения. Пять сезонов сериала выходили с 2011 года по 2019 годы.