Вена, , 09:09 — REGNUM Продажи билетов на концерты, которые возобновятся в ближайшее время, начинаются в Венской опере с 4 июня. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте оперы.

В сообщении указано, что до конца театрального сезона запланировано провести 14 концертов. При этом в зал будут допускаться не более 100 человек с целью обеспечения противоэпидемиологических мер, а все концерты будут проводиться без перерыва.

«После многих недель перерыва, связанного с коронавирусом, мы с нетерпением ждем возможности открыть двери для своей публики: музыка снова зазвучит в Венской государственной опере», — говорится в сообщении.

Концерты начнутся с 8 июня. Первым камерным концертом станет выступление австрийского певца Гюнтера Гройсбека. Также зрителям будут представлены концерты солистов Камилы Нилунд, Томаша Конечного, Михаэля Шаде и других. Кроме этого, для посетителей будет играть оркестр Венской филармонии.

Подробная программа для всех театральных событий опубликована на официальном сайте Венской оперы.