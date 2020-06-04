Казань, , 09:33 — REGNUM В Казани на 5 июня назначили проведение мероприятий, посвященных празднику марийской культуры «Семык», сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

При сложившейся эпидемиологической обстановке, намеченное в этом году событие проведут в онлайн-формате. В программу многочасового марафона вошли: танцевальный челлендж «Танцуем вместе», концерт марийских фольклорных коллективов, межрегиональная акция «Литературный Семык», молодежный концерт участников проекта «Чоным почын мурена», видеопоздравления гостей и участников проекта.

Трансляция праздника пройдет на YouTube-каналах республиканского центра развития традиционной культуры Tatfolk, «Семык 2020 Менделеевск», на портале Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарии, а также других ресурсах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 1 июня провели детский онлайн-марафон по сбору пожертвований на хоспис.

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