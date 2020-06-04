Новосибирск, , 05:21 — REGNUM Новосибирец Василий Баранов снял фрагмент танца маленьких лебедей на тротуарной плитке перед Государственным академическим театром оперы и балета. Он рассказывает, что идея родилась, когда он во время майских праздников прогуливался перед закрытым театром.

«Мне стало обидно, что он закрыт. Я подумал: нужно что-то сделать. Родилась идея, для её воплощения потребовались балерины. Действующие отказались участвовать в съёмках, откликнулись преподаватели балета — Валерия Чипурина и Полина Хромова», — цитируют «Вести Новосибирск» Баранова.

В ролике каждая балерина танцует отдельно. Основной посыл — безопасное расстояние между людьми.

Съёмки проходили с 5:00 до 9:00 16 мая.