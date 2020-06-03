Канны, Франция, , 23:08 — REGNUM Официальную программу 2020 года объявил отборочный комитет международного Кансского кинофестиваля. Об этом 3 июня сообщается на официальной странице мероприятия.

Эксперты кинофестиваля отобрали 56 кинокартин из отсмотренных 2067 для официальной программы. Отмечается, что это больше, чем в любой из предыдущих годов конкурса.

Как пояснил генеральный директор 73-го Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, из-за пандемии не удалось провести конкурс в привычном формате и в намеченные сроки с с 12 по 23 мая. Мероприятие было перенесено на начало июля, при этом смотр в привычной для всех форме проводиться не будет, но официальная программа будет представлена.

Все кинофильмы, отобранные для официальной программы, будет сопровождать логотип фестиваля во время их показа в кинотеатрах и на других смотрах. Все фильмы запланировано выпустить в прокат до весны 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венецианский кинофестиваль состоится в намеченные сроки со 2 по 12 сентября.

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