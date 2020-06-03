Лос-Анджелес, США, , 21:32 — REGNUM Генеральный директор компании AT&T Otter Media Тони Гонкалвес, руководящий реализацией проекта потокового сервиса HBO Max, выразил уверенность, что принял правильное решение, когда дал «зелёный свет» проекту кинокомикса «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера. Об этом 3 июня сообщил портал Screen Rant.

Он заявил, что потоковый сервис должен слышать потребителей и вспомнил, как один из его начальников как-то сказал, что индустрия и потребители не всегда согласны друг с другом, но потребители как правило побеждают.

При этом Гонкалвес отметил, что в действительности его действия не создают опасный прецедент, поскольку это вовсе не означает, что компания будет вкладывать свои средства в каждый существующий фэндом.

Напомним, после того, как стало известно, что HBO Max выпустит версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера, режиссёр Дэвид Эйер также заявил, что он хотел бы выпустить свою версию «Отряда самоубийц». В соцсетях фанаты сразу же запустили кампании, направленные на поддержку его инициативы.

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