Лос-Анджелес, США, , 21:15 — REGNUM Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC опубликовала финансовый отчет, в котором она выразила сомнение в том, что сможет вернуться в бизнес после столь длительного закрытия кинотеатров. Об этом 3 июня сообщил портал Screen Rant.

Компания признала, что испытывает серьёзные финансовые проблемы, и сообщила об увеличении размера убытков, а также о резком падении доходов в первом квартале 2020 года. Издание отметило, что в этот отчет не вошли результаты за апрель и май 2020 года, и, таким образом, в действительности дела обстоят ещё хуже.

Напомним, AMC принадлежат 11 тыс. кинозалов в 905 кинотеатрах, расположенных в США и ЕС. Киносеть вынуждена была приостановить свою работу в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Ранее инсайдеры сообщили, что о покупке AMC подумывает компания Amazon.

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