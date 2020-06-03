Нижний Новгород, , 20:24 — REGNUM В Нижегородском кремле полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приняли участие в закладке капсулы в основание храма преподобного Симеона Столпника. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

На этом месте стояла единоверческая церковь, которую разобрали в 1928 году. Планируется, что она будет восстановлена к 800-летию Нижнего Новгорода и представлять собой одноглавый храм с трапезной и шатровой колокольней.

По мнению Комарова, храм станет настоящим подарком нижегородцам, которые дорожат прошлым родного города. Он подчеркнул, что губернатор и митрополит Георгий уделяют много внимания и сил восстановлению исторического облика кремля.

«Важно, чтобы храм был восстановлен, ведь с ним связана большая история жизни кремля и города», — считает представитель президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, раскопки на предполагаемой территории бывшего храма были начаты летом 2018 года. Археологи определили расположение Симеоновского монастыря, выдвинув предположение, что он возник в конце XV — начале XVI веков. На месте раскопа был обнаружен некрополь, который не упоминался в исторических документах. Также были найдены следы плотной застройки, которая относится к XIV веку времен Нижегородско-Суздальского княжества: фрагменты стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты.

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