Гётеборг, Швеция, , 19:15 — REGNUM Вакансией, на которой практически не нужно работать, но при этом исправно получать оклад, заинтересовалось более ста соискателей в Швеции. Об этом 3 июня сообщает Шведское радио.

Художники Симон Голдин и Якоб Сеннеб стали авторам проекта под названием «Вечная должность». Они предлагают фиксированную зарплату размером $2300, за эти деньги человек должен будет ежедневно приезжать на станцию Korsvägen («Перекресток») и включать там свет в начале рабочего дня, а затем выключать в конце.

Станция в настоящее время строится в городе Гётеборге, приезжать на неё нужно в строго определённое время, в остальное время человек может быть совершенно свободен. Если сотрудник захочет, то он сможет остаться на этой должности пожизненно. Авторы проекта готовы платить зарплату в течение 120 лет. Деньги на проект были выделены Шведским художественным советом и Управлением транспортом, под средства на проект был создан отдельный фонд.

Станция будет достроена только в 2026 году. Но уже сейчас на вакансию прислали заявки 125 соискателей не только из Швеции, но и из США, Тайваня, Филиппин. Художники отметили, что сотруднику придётся проживать в Гётеборге, но они готовы рассмотреть вопрос трудовой миграции для выбранной кандидатуры.

Как поясняют авторы, этот арт-проект призван привлечь внимание к проблеме неравенства, растущего в обществе. Своеобразный эксперимент основан на тезисе экономиста Тома Пикетти, что инвестированный капитал растёт быстрее, чем зарплата работников.

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