Москва, , 16:55 — REGNUM 4 июля на платформе Artplay пройдет открытая профессиональная онлайн-дискуссия «Постиндустриальный город: утопия или реальность».Архитекторы, урбанисты, представители администраций, ученые и специалисты других направлений обсудят, что же будут представлять в скором времени постиндустриальные города и кто такой постиндустриальный человек и что ему нужно?

Среди завяленных тем также такие злободневные вопросы как что делать с индустриальными городами в постиндустриальном мире, какой драйвер городского развития станет ключевым, может ли город с «гаражной экономикой» стать инновационным технопарком?

Организаторами дискуссии выступают московское отделение Международной академии архитектуры, институт «Гипрогор», архитектурное бюро «Остоженка».