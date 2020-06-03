Париж, , 15:39 — REGNUM Главную роль в историческом триллере «Бал сумасшедших» (Le Bal des Folles) исполнит французская актриса Леа Сейду («Жизнь Адель»). Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Фильм будет рассказывать о событиях, происходивших в крупнейшей парижской женской больницы Сальпетриер в 1893 году. В этой больнице содержались женщины с расстройствами психики, не имеющие средств к существованию.

В разное время в стенах этой больницы работали знаменитые специалисты психиатрии: Жан Мартен Шарко, Жорж Жиль де ла Туретт и Зигмунд Фрейд. В фильме будет показан бал, организованный в Сальпетриере политиками, культурными деятелями и светскими персонажами в дни Парижского карнавала.

Сейду сыграет роль одной из пациенток — Фанни, которая, попав на бал, вместо смирного поведения займется побегом из больницы.