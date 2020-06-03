Наумбург, , 15:33 — REGNUM В небольшом городке Наумбурге в немецкой земле Саксония-Анхальт проходит выставка «Пакт Рериха. История и современность».Торжественное открытие экспозиции было состояться 15 апреля — в день подписания в Вашингтоне представителями двадцати одной страны Северной и Южной Америки первого международного Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Принятие этого документ было чрезвычайно важно в то время, так как он устанавливал преимущество защиты культурных ценностей перед военной необходимостью.

Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции выставка была открыта только в конце мая.

Выставку организовали Немецкое Рериховское общество при поддержке Международного Центра Рерихов, правительства федеральной земли Саксония-Анхальт, мэрии и культурных учреждений Наумбурга.