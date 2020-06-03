Иркутск, , 15:16 — REGNUM Список участников конкурсной программы 19-го Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина сформировала отборочная комиссия. Шорт-лист опубликован на официальном сайте конкурса и в социальных сетях.

«Отборочная комиссия сформировала список участников … Документалистика и научно-популярные фильмы, игровое и анимационное кино — всего 27 работ», — сообщили организаторы конкурса.

Создатели конкурсных работ будут соревноваться за победу в трех номинациях: «Документальное кино», «Игровое кино» и «Анимационные фильмы». В номинациях представлены работы режиссеров со всего мира: из России, стран Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

https://www.facebook.com/baikalkinofest/posts/3216466431737236

В отборочной комиссии сообщили, что конкурсная программа фестиваля очень сильная. Картина, отражающая наиболее актуальные экологические проблемы, получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также лучшие участники станут обладателями специальных призов молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий.