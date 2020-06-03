Москва, , 15:02 — REGNUM Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина по традиции подготовил обширную программу мероприятий ко Дню русского языка и ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, которые отмечаются 6 июня. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба учебного заведения.

Как отметила ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая, «Нас всех объединяет русский язык — основа нашей культуры и главный инструмент нашего общения».

Ежегодно этот праздник проходил не только в стенах института, но и на многих городских площадках, где преподаватели читали лекции, студенты декламировали стихи великого поэта. Однако в 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации все мероприятия перенесены в онлайн-формат.

Это подвигло организаторов найти и нетрадиционные формы пропаганды русского наследия. Так уже накануне праздника, 5 июня в инстаграме международного аэропорта Шереметьево им. А.С. Пушкина главный научный сотрудник Института Пушкина Эльмира Афанасьева проведет литературную гостиную, а заведующий кафедрой мировой литературы Александр Пашков в инстаграме центральной молодежной библиотеки им. М.А. Светлова прочитает лекцию «Москва Татьяны Лариной».

6 июня на портале «Образование на русском» Институт русского языка им. А.С. Пушкина запустит Международный онлайн-марафон «Мой Пушкин». Онобъединит российские и зарубежные культурные и образовательные учреждения, среди которых Музей им. А.С. Пушкина, Музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Пушкинский Дом, Музей-заповедник «Михайловское», Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе, Литературный музей А. Пушкина в Вильнюсе.

В онлайн-марафоне примут участие партнеры и друзья Института Пушкина, победители Х Международного Пушкинского конкурса «Что в имени тебе моем?», преподаватели и студенты российских и зарубежных университетов.

На портале «ГодЛитературы.РФ» иностранные студенты Института Пушкина из Иордании, Ирана, Италии, Китая, Кубы, Мали, Монголии и других стран расскажут, почему учат русский язык и прочтут стихи на своих родных языках.