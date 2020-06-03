Нью-Йорк, США, , 15:01 — REGNUM Удручающее впечатление на пользователей и аналитиков произвел запуск нового сервиса HBO Max от Warner Media. Мнения пользователей и аналитиков приводят западные СМИ.

Так, издание Digital TV Europe приводит результаты исследования аналитической фирмы MoffettNathanson. По мнению экспертов, запуск сервиса вышел «хаотичным», а наполнение каталога оказалось «бардаком из брендов», рыться в котором ради поисков нужной картины приходится пользователям.

Как уточнили авторы исследования, в каталоге полностью отсутствуют любые картины про Супермена. Не удалось найти «Хищных птиц». Также нет и фильмов о Бэтмене от Кристофера Нолана, но именно их обещали добавить в каталог позднее.

Зрители HBO Max были озадачены отсутствием второй части трилогии «Хоббит». При этом оригинальная трилогия «Властелин колец» представлена полностью.

Издание Bloomberg приводит данные о количестве установленных приложений HBO Max на мобильные устройства. В первые сутки приложение установили около 90 тыс. пользователей.

По данным экспертов издания, это меньше, чем 300 тыс. установленных экземпляров приложения сервиса Quibi, провалившегося сразу же на старте. Для сравнения, приложение Disney+ установили 4 млн. человек.

Эксперты связывают причины такой ситуации с высокой ценой сервиса, составляющей $15 в месяц. Конкуренты сервиса на старте предоставляли серьезные скидки, и цена месячной подписки у них была значительно ниже.

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