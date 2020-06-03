Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Пандемия внесла коррективы в привычный формат проведения Санкт-Петербургского международного книжного салона, который в этом году пройдет в 15-й раз. Организаторы решили не рисковать здоровьем посетителей, и провести его в онлайн формате. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Петербурга.

Книжный салон откроется 4 июня и продлится три дня. В этом году программа книжных мероприятий развернется на пяти площадках — агентства ТАСС, газеты «Петербургский дневник», телеканала «Санкт-Петербург» и социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, трансляции будут доступны на ресурсе book-salon.online.

Таким образом организаторы представят возможность молодым и именитым авторам и литераторам, критикам, издательствам, литературоведческим музеям заявить о своих произведениях и проектах широкому кругу интересующихся современной и классической литературой.

«Конечно, живое общение никогда не заметин цифровые технологии, но с другой стороны, вовлечь такое количество авторов было бы невозможно», — пояснил телеканалу «Санкт-Петербург» председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол.

В онлайн книжном салоне будет представлена насыщенная программа из более чем 30 образовательных лекций, презентаций книг, дискуссий и круглых столов. Так, на площадке газеты «Петербургский дневник» пройдут встречи с писателями, онлайн-чтения литературных произведений и обзор главных новинок 2020 года.

Зрители телеканала «Санкт-Петербург» смогут увидеть двухчасовой эфир из двух точек: студии телеканала и Дома книги. Кроме того, планируется трансляция свежих сюжетов, литературных маршрутов и обзоров новых изданий.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» также смогут присоединиться к трансляции.

Среди участников виртуального форума заявлены такие авторы и деятели культуры как Евгений Водолазкин, Александр Архангельский, Петр Алешковский, Татьяна Устинова, Михаил Шемякин, Галина Юзефович, Андрей Аствацатуров, Сергей Шаргунов, Вадим Левенталь, представители независимых книжных магазинов, городских библиотек и литературных музеев.

Отметим, что книжный фестиваль в Москве, который начнется 6 июня и закончится 8 июня, пройдет в очной форме. Гостям салона нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки или прийти пешком. Посетить форум можно будет только экипировавшись маской и перчатками и при этом соблюдать санитарную дистанцию не менее полутора метров.

Все традиционные главные площадки — «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества» — будут работать в прежнем формате. Ожидается выступления писателей, представление новинок рынка и даже театральные представления.

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