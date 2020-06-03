Хабаровск, , 14:22 — REGNUM Тактильные копии картин русских и европейских художников для возможности ознакомиться с произведениями искусства людям с нарушениями зрения получит Дальневосточный художественный музей в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

«Тактильные копии будут созданы мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу в Москве. Готовые работы мы планируем получить этой осенью. Экспонироваться они будут специально для посетителей с нарушением зрения», — сообщили в пресс-службе.

В музей доставят тактильные копии картин Розы Бонер «Корова», Ильи Машкова «Натюрморт с ананасом», Тициана «Ревекка у колодца», Томаса Хереманса «Марина (Морской вид)» и «Портрет Суворова» неизвестного художника.

Музей получит эти картины благодаря конкурсу, организованному благотворительным фондом российского миллиардера Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».