Улан-Удэ, , 14:03 — REGNUM Заключительный концерт, закрывающий юбилейный 80-й театральный сезон, в онлайн-формате на канале в YouTube проведет Бурятский театр оперы и балета. Соответствующее объявление об этом опубликовано на официальном сайте театра.

Трансляция концерта состоится 7 июня и начнется в 17:00 часов по местному времени (12:00 мск). В программу концерта будут включены лучшие номера, представленные в прошедшем сезоне.

Среди них будут выступления на Фестивале оперы имени Лхасарана Линховоина, декабрьский концерт, посвященный 80-летию театра, балеты «Сон в летнюю ночь» и «Талисман» и другие выступления. Также в ходе трансляции заключительного концерта о результатах юбилейного сезона расскажут руководитель оперы, народная артистка России Дарима Линховоин и художественный руководитель балета, заслуженный артист России Баярто Дамбаев.

За постановку концерта отвечает член Союза композиторов, музыковед Давид Дондупов. Оператором выступил Егор Бельских.