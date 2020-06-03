Лондон, , 13:56 — REGNUM Фанаты знаменитой саги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере продолжают активно интересоваться личной жизнью актеров сыгравших главные роли в сериале и, прежде всего, Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон. Интервью актера Дэниел Рэдклифф изданию Mirror распространили многие средства массовой информации.

Как рассказал британский артист, они и сейчас продолжают дружить. Хотя после последней части прошло уже почти десять лет. Правда, как признался Рэдклиф, «сейчас не так близки, как когда-то».

Но он поздравил Руперта Гринта с рождением в мае дочери, который, по его мнению, будет «потрясающим отцом».

«Дико осознавать, что у нас уже такой возраст, когда у большинства рождаются дети. Уверен, этот факт заставляет остальных чувствовать себя очень старыми», — заметил Дэниел Рэдклифф.

Напомним, что первый франшизы фильм вышел на экраны в 2001 году.