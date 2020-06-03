Лондон, , 13:47 — REGNUM Работа над вторым сезоном популярного сериала Netflix «Ведьмак» может начаться в конце июля. Об этом сообщили журналисты издания Redanian Intelligence.

По данным журналистов, киностудия Arborfield, расположенная в Великобритании, планирует возобновить работу через в середине июня. Съемки в студии начнутся не сразу, а после некоторого подготовительного периода.

Как сообщают журналисты, после подготовки съемки могут быть начаты не раньше конца июля или в начале августа. В издании отметили, что как раз к этому моменту съемки второго сезона планировалось завершить, если бы процесс в середине марта не остановили из-за пандемии коронавируса.

Работа киностудии будет возобновлена с соблюдением необходимых защитных мер, установленных правительством Великобритании на территории страны.

Премьера второго сезона «Ведьмака» планировалась в январе 2021 года. О переносе даты выхода сериала на экраны пока не сообщалось.

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1267840765520228352