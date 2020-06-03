Кинешма, Ивановская область, , 13:21 — REGNUM II Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский FEST» в Ивановской области состоится с 18 по 23 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пока организаторы планируют проведение фестиваля в онлайн-режиме, однако в случае благоприятной эпидемиологической обстановки гостей и зрителей фестиваля готовы принять в Кинешемском драматическом театре им. А. Н. Островского.

О намерении участвовать в фестивале заявили театральные коллективы из Москвы, Самары, Ярославля, Владимира, Мытищ, Котласа, Вологды, Сызрани, а также из других стран — из Израиля, Белоруссии, Армении, Ирана и Казахстана. Спектаклем открытия фестиваля станет спектакль Кинешемского драмтеатра «Дирижер» по пьесе израильского драматурга Леона Агулянского в постановке режиссера Романа Зареева.

Впервые Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский FEST» прошел в Кинешме в 2019 году, зрители смогли увидеть 11 постановок, в том числе уже получивших признание на международных конкурсах.