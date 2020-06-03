Париж, , 13:11 — REGNUM Во Франции выпустят настольную ролевую игру, в основу которой ляжет вселенная «Метро 2033», созданная писателем Дмитрием Глуховским. Об этом 1 июня сообщила официальная Facebook-страница издательской компании Arkhane Asylum Publishing.

Игра будет основана на базе движка шведских разработчиков «Точка отсчёта» (Year Zero), эти же механики легли в основу таких настольных ролевых игр, как «Тайны эхосферы», «Кориолис» и «Мутанты».

Игроки смогут присоединяться к групировкам, описанным в книгах Глуховского, заниматься строительством своей станции, а также выбираться на поверхность и исследовать разрушенную Москву.

https://www.facebook.com/arkhaneasylum/posts/3251897234854867

Проект будет реализовываться в рамках краудфандинговой кампании, которая начнётся 16 июня 2020 года и завершится 9 июля 2020-го.

Напомним, в декабре 2019 года Дмитрий Глуховский рассказал о трудностях, с которыми столкнулся проект фильма по роману «Метро 2033». Ожидается, что премьера картины состоится 1 января 2022 года.

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