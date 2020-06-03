Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Режиссером экранизации комикса 2017 года «Убить их всех» от Кайла Старкса может стать американская актриса и режиссер Виктория Махоуни. Об этом актриса рассказала журналистам издания The Hollywood Reporter.

Как сообщили журналисты, Махоуни сейчас ведет о получении своего первого самостоятельного крупного проекта со студией Paramount. Проект продюсируют создатели фильмов «Черепашки-ниндзя» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

В графическом романе рассказывается история женщины-киллера и сильно пьющего полицейского, которые вместе выступают против крупного босса криминального мира. По пути к цели у пары встречается масса прислужников криминального босса, поэтому крови льется очень много. Комикс отсылает читателей к жанру боевиков 90-х годов.

Актерская карьера Махоуни началась 30 лет назад. Крупных ролей актрисе не попадалось. Первой ее режиссерской работой стал малоизвестный фильм 2011 года «Крик в небеса». После участия в нескольких проектах, Махоуни попала на должность руководителя второго съемочного подразделения картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход», что стало ее самым крупным проектом на сегодня.