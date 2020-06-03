Москва, , 12:50 — REGNUM Коллекцию многоразовых защитных масок с принтами картин знаменитых художников или известных скульптур выпустили в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Коллекция представлена в интернет-магазине музея.

Среди удостоившихся помещения на многоразовые маски произведений есть картины Клода Моне «Белые кувшинки», Эдгара Дега «Танцовщицы на репетиции» и Поля Гогена «А, ты ревнуешь?».

Из скульптур на масках представлено изображение головы статуи Микеланджело «Давид». На маски нанесена надпись «Сохраняй дистанцию», которая может быть выполнена на четырех языках: русском, английском, китайском и японском.

Как ранее сообщали в пресс-службе музея, его открытие для посетителей запланировано на 10 июля. Работники музея готовят к открытию выставку, посвященную французскому философу Дени Дидро. Также посетители смогут увидеть выставку «Тату», которая открылась еще до введения запрета на посещение музеев.