Москва, , 12:34 — REGNUM Условия карантина неоднозначно влияют на творчество известных российских артистов: вынужденно отстраненные от бурной концертной деятельности, они преподносят сюрпризы.

Так, эстрадная звезда Филипп Киркоров записал так называемую «Песню простаты». «Премьера» композиции прошла в рамках передачи «#вмаскешоу» канала СТС.

Задумка была следующая. Сделать пародию на популярную программу Елены Малышевой «Жить здорово!», в которой для наглядности и доходчивости многие органы исполняют свои арии. Филипп выбрал простату, воспалением которой болеют многие мужчины, особенно в преклонном возрасте. Правда, образ этого органа оказался недоступен для маэстро, поэтому артист выступает в чем-то, напоминающем мужской половой орган. Главная мысль песни — «Ты следи за собой, не болей и меня помассируй скорей».

При этом он фривольно приглашает к процессу своего друга Николая Баскова в «роли ануса», а Юрия Лозу — как аппендикс.

Ролик благодаря вирусной информации с успехом разошелся по сети.

Сама Елена Малышева пока никак не отреагировала на этот сюжет, хотя ранее заявляла, что «использование ростовых фигур для рассказа о внутренних органах делается для того, чтобы у людей сохранялся интерес к внутренним органам».

А вот Юрий Лоза, вообще широко известный тем, что горячо откликается на любой общественный конфликт, написал целую лекцию о пользе для человека такого отростка, как аппендикс. «Этот орган — часть иммунной системы человека, он — накопитель полезных бактерий, отвечает за восстановление микрофлоры», — рассказал Лоза изданию «Вечерняя Москва».