Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Трейлер нового восьмисерийного хоррора «Инструкция по убийству» («Murder Manual») с участием актрисы Эмили Кларк, известной по роли Дейенерис Таргариен из телесериала «Игры престолов» появился в YouTube.

Кларк сыграет в одном из восьми эпизодов главную роль — женщину Малу, ставшую заложницей актеров таинственного цирка. В других эпизодах хоррора будут рассказаны прочие истории в жанре ужасов. В частности, будет обыграна тема кошмарных снов, ставших явью.

В качестве режиссеров антологии ужасов подобралась целая команда: Майкл Эскобедо, Нур Вацци, Мэтт Ньютон, Сэм Н. Пауэлл, Келли Холлмарк, Тони Тикканен.

Актерский состав, кроме Кларк, представлен следующими именами: Хэдли Фрайзер («Чистая правда»), Элисон Йэтс («Дэйв»), Ван Хэнсис («Дневник пастыря»), Бриттани Самсон («Сладкие и порочные»), Сэлли Хьюз («Реанимация»), Мария Олсен («Призрак на кладбище»), Брайан Мэнли Дэвис («Овечья шкура») и другие.