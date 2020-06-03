Москва, , 11:57 — REGNUM Рассадку зрителей в концертных залах в шахматном порядке не лучшей идеей для обеспечения безопасности назвал народный артист СССР Юрий Башмет. Интервью с ним опубликовано на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«Возможно, шахматная рассадка — это не самый лучший вариант, а нужно совершенно по-другому организовать систему пропуска зрителей, измеряя температуру, разработав систему дезинфекции помещений и так далее», — высказал свое мнение Башмет.

Он уточнил, что специальные меры, необходимые для сохранения здоровья артистов и зрителей, требуется обсуждать в профессиональном сообществе музыкантов, учитывая большое количество специфических моментов. В частности, по его словам, есть большая разница между организацией и проведением мероприятий в концертных залах или на открытом воздухе.

«Я просто прекрасно понимаю, что порой музыканты могут подсказать как минимум варианты решений, кто как не мы лучше всех знакомы с особенностями реального концертного дела», — подчеркнул Башмет.

Артист отметил, что планирование должно быть не сиюминутным, а долгосрочным. Поэтому при восстановлении концертной деятельности важно продумывать и принимать решения на несколько шагов вперед.