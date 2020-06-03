Лас-Вегас, США, , 11:33 — REGNUM Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине мая в квартире в Лас-Вегасе были найдены мертвыми актер Грегори Тайри Бойс, прославившийся ролью оборотня в знаменитой саге «Сумерки», а также его девушка. Как сообщает авторитетное издание в мире кино The Hollywood Reporter, смерть 30-летнего мужчины и 27-летней женщины наступила от передозировки наркотиками.

Проведенное коронерской службой расследование установило, что отравились молодые люди кокаином и фентанилом. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено.

Грегори Тайри Бойс стал популярен после исполнения роли человека-волка в нашумевшей вампирской саге «Сумерки». Затем его актерская карьера пошла на спад, он лишь отметился в короткометражке «Апокалипсис».