Лос-Анджелес, США, , 11:26 — REGNUM Роль в сиквелах «Аватара» получил актер Дэвид Тьюлис, известный по роли Ремуса Люпина из «Гарри Поттера». Об этом сообщили журналисты издания DigitalSpy.

Тьюлис станет одним из на’ви — синекожих жителей планеты Пандоры.

«Я был удивлен, когда мне предложили эту роль. С волнением предвкушаю тот момент, когда увижу свой новый облик, ведь некоторые мои черты будут сохранены. Это фантастика!» — рассказал актер.

Он уточнил, что пока не знает подробности сцен, в которых будет участвовать. По его словам, пока что вокруг него находятся 16 человек с видеокамерами и снимают справочные дубли. Они на экранах не появятся.

Напомним, съемочная группа во главе с продюсером Джоном Ландау и режиссером Джемсом Кэмероном прибыла в Новую Зеландию для съемок. Но пока что их обязали в течении 14 дней находиться на карантине.