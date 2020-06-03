Лос-Анджелес, США, , 11:14 — REGNUM Поклонники фантастической картины Роберта Родригеса «Алита» арендовали рекламный щит в Лос-Анджелесе. Публикацию с фотографиями разместил 2 июня на своей странице в Twitter пользователь Charlie Schmidt.

Три рекламных плаката (они меняются с определённой периодичностью) содержат надписи, являющиеся цитатами из фильма. На чётвёртом изображении авторы разместили призыв «Присоединяйтесь к кампании #alitasequel», тем самым предложив другим поклонниккам картины поддержать идею о выпуске продолжения.

https://twitter.com/CharlieSchmidt1/status/1267572680334561280

Ранее продюсер Джон Ландау выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в футболке с изображением Алиты и надписью: «Мойте руки, я хочу сиквел». Некоторые поклонники предположили, что таким образом он намекнул, что ведёт переговоры по поводу производства второй части картины.

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