Бербанк, США, , 11:01 — REGNUM Права на экранизацию романов американской писательницы Лизы Джейн Смит, написанных в жанре фэнтези, выкупила кинокомпания Warner Bros. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Смит известна зрителям по серии книг «Дневники вампира», на основе которых в течение восьми сезонов с 2009 по 2017 годы выходил одноименный телесериал. Сейчас об экранизации пока подробных данных нет, но журналисты сообщают, что кинокомпания ищет сценариста нового сериала.

По данным журналистов, шоураннером проекта станет Грег Берланти, который ранее работал над фильмами «Супергерл», «Флэш» и сериалом «Легенды завтрашнего дня». Продюсером выступят Сара Шехтер (сериал «Бэтвумен») и Дэвид Мэдден («Слепая ярость»).

Серия книг «Запретная игра» состоит из трех романов: «Охотник», «Погоня» и «Убийство». Они опубликованы еще в 90-х годах прошлого века.

В книгах рассказывается история девушки Дженни и ее друзей, которые странным образом становятся пленниками мрачной и опасной игры. Героям придется преодолеть собственные страхи или погибнуть.