Лондон, , 10:59 — REGNUM В Лондоне прошли традиционные знаменитые торги произведений русской живописи аукционного дома Sotheby's.

Самым дорогим и востребованным лотом стало полотно «Неаполитанский залив» прославленного мариниста Ивана Айвазовского. Картина была продана за 2,3 миллиона фунтов стерлингов. Эта сумма вдвое превысила эстимейт. Также с превышением первоначальной цены ушла с молотка другая работа Айвазовского — «Проходящий корабль лунной ночью», написанная в 1868 году. Ее стоимость — 435 тысяч фунтов.

Всего же на аукционе было продано картин русских художников на 5,62 миллиона фунтов.

Коллекционеров не устроила цена, выставленная на некоторые работы, например на полотна Алексея Саврасова и Константина Маковского — они проданы не были. Это объясняется также и сдержанностью покупателей в связи сокращением средств из-за пандемии коронавируса.

9−17 июня Sotheby's проведет онлайн-аукцион «Русское декоративно-прикладное искусство». Среди выставленных 200 лотов изделия фирмы Карла Фаберже и посуда Императорского фарфорового завода.