Лос-Анджелес, США, , 10:30 — REGNUM Документальный фильм «40 лет Рокки: Рождение классики» о легендарной франшизе с Сильвестром Сталлоне выпустит на цифровых сервисах компания Cinema 83 Entertainment. Об этом сообщили журналисты издания PR Newswirе.

Премьера картины состоится 9 июня. Фильм приурочен к юбилею самого первого фильма «Рокки», выпущенного в 1976 году. Сценарий для того фильма написал сам исполнитель главной роли — Сталлоне.

Оригинальная картина имела колоссальный успех. Бюджет фильма составил $1 млн. При этом картина собрала в прокате невероятные $255 млн.

Режиссером и сценаристом документального фильма выступил Дерек Уэйн Джонсон. По его словам, картина должна понравиться всем: и поклонникам «Рокки» и тем, кто не видел этот фильм.

«Это очаровательная история о фильме, рассказанная самим Рокки — Сильвестром Сталлоне. Мы гордимся фильмом. Зрители увидят новые истории и новые кадры, которые никогда прежде не видели», — рассказал режиссер.

В фильме будут представлены архивные кадры домашнего видео, снятые режиссером Джоном Авилдсеном, эпизоды со съемок фильма и закулисных историй. Картина будет рассказывать о всех восьми частях боксерской франшизы.