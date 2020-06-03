Лос-Анджелес, США, , 09:18 — REGNUM Создатели сериала «Бэтвумен» хотят полностью изменить образ главной героини после того, как Руби Роуз покинула проект. Об этом 3 июня сообщил портал Digital Spy.

Согласно утекшей в сеть информации, продюсеры шоу хотят ввести в повествование сериала героиню по имени Райан Уайлдер, которая полностю заменит Кейт Кейн. Согласно описанию, перед тем, как надеть костюм Бэтвумен, она многие годы занималась перевозкой наркотиков, постоянно убегая от представителей Департамента полиции Готэм-Сити.

Ранее стало известно, почему Руби Роуз решила отказаться от съёмок в сериале «Бэтвумен». Выяснилось, что ей не нравилось проводить на съёмочной плоладке слишком много времени.

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