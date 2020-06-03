Лос-Анджелес, США, , 09:07 — REGNUM Режиссёр Дэвид Эйер заявил, что актёр и музыкант Джаред Лето подвергся «плохому обращению» после того, как состоялась премьера кинокомикса «Отряд самоубийц». Об этом 3 июня сообщил портал Screen Rant.

Режиссёр сделал это после того, как Лето лайкнул в Twitter публикацию группы фанатов, выступающих за выпуск режиссёрской версии фильма. Он написал, что в действительности никто не видел настоящую игру лидера группы Thirty Seconds to Mars, поскольку она была вырезана из вышедшей на экраны версии картины.

Напомним, после релиза «Отряда самоубийц» многие фанаты комиксов DC раскритиковали игру Джареда Лето, исполнившего в «Отряде самоубийц» роль Джокера. В январе 2020 года портал Digital Spy провел опрос, который показал, что 67% респондентов не хотят вновь видеть Лето в этой роли.

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