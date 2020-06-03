Москва, , 09:16 — REGNUM Итоги онлайн-конкурса молодых пианистов, организованного Московским международным Домом музыки, подвела дирекция конкурса. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета на страницах Дома музыки в соцсетях.

В младшей группе, в которой представлены участники не старше 10 лет, первое место поделили семилетний Миша Люй из Китая и девятилетний Елисей Мысин из Москвы.

В средней группе среди исполнителей не старше 15 лет определен один победитель. Первое место занял 13-летний музыкант из Китая Шуханг Жао.

В старшей группе победу вновь поделили двое исполнителей: 16-летний Адриан Зарагоза из США и 20-летний Лоренцо Адамо из Италии.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на страницах Дома музыки в соцсетях.

https://www.instagram.com/p/CA5bH2RCwJ4/

Приглашение к участию в конкурсе оргкомитет разослал в апреле, чтобы поддержать молодых музыкантов во время пандемии коронавируса.

Победители конкурса смогут пройти персональные мастер-классы от известных музыкантов. Также им будет предоставлена возможность принять участие в конкурсе пианистов Владимира Крайнева, минуя этап отбора. Этот конкурс состоится весной 2021 года.