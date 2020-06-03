Абакан, , 08:46 — REGNUM Юного 11-летнего актера из Хакасии Добромира Машукова номинировали на премию «Young Artist Awards» за роль второго плана в фильме «Acceleration» («Ускорение»), выпущенном в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Премия «Young Artist Awards» вручается ежегодно с 1979 года Фондом молодого актера талантливым молодым людям, участвовавшим в кинематографических проектах и на телевидении.

«Признаться, мы были крайне удивлены, когда получили эту номинацию. Это был первый опыт сына в Голливуде, поэтому такой успех стал неожиданностью», — рассказала мама Добромира.

Она добавила, что юный номинант является единственным российским участником премии. Когда она рассказывала американцам, что мальчик из Сибири, из Хакасии, и показывала, где это находится, то все очень удивлялись.

Добромир в картине сыграл сына, отцом которого был персонаж в исполнении знаменитого голливудского актера Дольфа Лундгрена. Имена победителей премии назовут в июне. Церемония награждения пройдет в онлайн-режиме из-за ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе, Добромир выступит на церемонии вручения премии в роли соведущего.