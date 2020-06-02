Москва, , 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.

Чернышенко отметил, что учреждения культуры, в том числе кинотеатры, смогут вернуться к работе только при условии соблюдения жёстких мер противовирусной безопасности. Меры включают использование средств защиты, дистанцирование, специальную плотность рассадки.

По словам Чернышенко, планируется, что кинотеатры возобновят свою работу уже в середине июля текущего года. Примерно в это же время откроют свои двери для посетителей музеи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какой кинофильм станет главной кинопремьерой после открытия кинотеатров для зрителей в России.

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