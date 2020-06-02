Москва, , 20:57 — REGNUM Главная кинопремьера после возобновления работы кинотеатров названа в России. Об этом 2 июня сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Объединенной киносети, которая включает «Синема Парк», «Формулу Кино» и «Кино Окко».

В пресс-службе рассказали, что кинотеатры готовы возобновить свою работу к выходу новой киноработы режиссёра Кристофера Нолана «Довод». Этот кинофильм заявлен в репертуарном плане на середину июля и может стать первой кинопремьерой после открытия кинотеатров.

Кроме того, зрителям будут представлены кинофильмы, которые были в прокате на момент начала режима самоизоляции, а также кинохиты прошлых лет и премьеры, перенесённые на осень.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае из-за карантина могут навсегда закрыться около 5 тыс. кинотеатров.

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