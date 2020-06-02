Париж, , 18:26 — REGNUM Знаменитый католический храм в центре Парижа — Собор Нотр-Дам (Парижской богоматери) после ремонта и реставрации будет возвращен прежний вид. Такой однозначный вывод можно сделать из постановления сената Франции, которое публикуют средства массовой информации страны. Об этом сообщает издание «Культура».

Напомним, что 15 апреля 2019 года в здании, которое уже несколько веков является символом Парижа, возник пожар, который окончательно удалось потушить только на следующий день. В результате собор значительно пострадал, обрушилась крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал быстро полностью восстановить собор. Однако потребовалось много времени на тщательное исследование здания, сбор необходимых финансовых средств.

Но в это же время разгорелась ожесточенная дискуссия о целесообразности точного восстановления собора. Многие архитектурные бюро и различные общественные организации предложили интересные проекты по «осовремениванию» храма. Так, крышу предлагалась сделать стеклянной или разбить на ней сад, или даже построить бассейн.

Решение сената поставило точку во всех обсуждениях.

Недавно была открыта для посещения площадь перед собором.