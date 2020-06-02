Лос-Анджелес, США, , 16:29 — REGNUM Съёмки новой части фильма «Миссия невыполнима» продолжатся в сентябре 2020 года. Об этом 2 июня сообщает издание Variety.

Саймон Пегг, исполнивший в фильме роль Бенджи Данна, отметил, что на съёмках будут приняты все необходимые меры предосторожности. Он также пошутил, что в разгар пандемии боевые сцены придётся снимать «на расстоянии пяти футов» между актёрами.

Напомним, премьера фильма «Миссия невыполнима 7» намечена на июль 2021 года. Главную роль в ленте вновь исполнит Том Круз.

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