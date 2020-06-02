Нью-Йорк, США, , 16:19 — REGNUM Американский актёр Эван Питерс может исполнить одну из ролей в предстоящем сериале «ВандаВижен». Об этом 2 июня сообщает портал Screen Rant.

Роль, которую предстоит исполнить Питерсу, пока не называется. Напомним, актёр уже «успел побывать» одним из супергероев Marvel — в фильмах франшизы «Люди Икс» он сыграл Ртуть.

«ВандаВижен» — это предстоящий супергеройский сериал о персонажах кинокомикса «Мстители». Премьера шоу на сервисе Disney Plus ожидается в декабре 2020 года.

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