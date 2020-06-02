Москва, , 15:53 — REGNUM Организаторы литературной премии «Большая книга» объявили короткий список финалистов. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции.

В шорт-лист вошли произведения «Генерал и его семья» Тимура Кибирова, «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина, «Собиратель рая» Евгения Чижова, «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского, «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова, «Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова, «Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко, «Сияние «жеможаха» Софии Синицкой, трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, «Насквозь» Натальи Громовой, «Земля» Михаила Елизарова, «Предместья мысли. Философическая прогулка» Алексея Макушинского и «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши.

Председатель Совета экспертов литературной премии «Большая книга» Михаил Бутов отметил, что короткий список «Большой книги» отразил «тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста».