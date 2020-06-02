Лондон, , 15:13 — REGNUM Конкурс рисунков, лучшие из которых станут иллюстрациями для новой книги «Икабог», запустила автор «Гарри Поттера» — британская писательница Джоан Роулинг. Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter.

«Я подумала, как было бы замечательно, если бы дети, находящиеся в изоляции или иным образом нуждающиеся в отвлечении в это странное и трудное время, проиллюстрировали эту историю для меня», — сказал Роулинг.

Она решила еженедельно публиковать главы из новой книги, а родителей попросила публиковать рисунки их детей к этим главам с хэштегом #TheIckabog. Книгу с детскими иллюстрациями писательница планирует выпустить в ноябре.

Как рассказала Роулинг, идея создания новой книги пришла к ней еще во время работы над своим бестселлером — «Гарри Поттером». Писательница рассказывала эту сказку своим детям перед сном.

«Икабог» пролежал в закромах почти 10 лет, а теперь, во время пандемии и самоизоляции, я вернулась к истории, на которой выросли двое моих младших детей», — отметила Роулинг.

По словам писательницы, все полученные авторские гонорары за новую книгу будут направлены на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.