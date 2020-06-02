Москва, , 14:50 — REGNUM 3 июня видеосервис START представит два первых эпизода нового комедийного серила режиссера Павла Бородина «Зона дискомфорта». Об этом сообщает «Российская газета».

Как и полагается в последних телевизионных онлайн-проектах, все драматические события разворачиваются на фоне пандемии коронавируса и вынужденного карантина.

Собственно, все то, что приключилось с главной героиней в режиме самоизоляции, могло произойти и «безвирусное» время. Приятную во всех отношениях блогершу Илону в связи с наступившими трудными временами бросает богатый папик. Для нее оказывается сюрпризом, что с исчезновением покровительства уходят средства, богемные друзья, элитный статус, и что самое страшное — подписчики, которые не уставали ранее восхищаться ее успехами. О борьбе за выживание неунывающей девушки с помощью находчивого менеджера и повествует фильм.

В главной роли Анна Шепелева. А вот второй актер — Максим Лагашкин выступил сразу в трех ипостасях — как пиарщик, как папик и даже как родная мать главной героини.