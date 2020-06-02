Москва, , 14:49 — REGNUM Решение уехать в Калифорнию после завершения пандемии и открытия границ принял российский актер, звезда сериала «Молодежка» Александр Соколовский. Об этом он сообщил в радиоэфире передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», вышедшем на «Русском радио».

«Я поеду туда вовсе не отдыхать, а учиться делать кино, — сказал Соколовский. — Американцы сегодня на первом месте в мире в плане киношных технологий».

Он уточнил, что ближе к поездке будет определяться с деталями, а сейчас даже не знает, где в США будет жить. Актер заявил, что основной его целью поездки в США является именно постижение кинематографа.

Соколовский при этом отметил, что не считает американцев совершенно исключительными, а им, по его мнению, не хватает русских качеств: смекалки, широты души и русской музыки.