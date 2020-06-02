Выборг, Ленинградская область, , 14:38 — REGNUM Сроки проведения XXVIII фестиваля российского кино «Окно в Европу» с августа на декабрь перенесли организаторы. Сообщение об этом дирекция фестиваля опубликовала в соцсетях.

Как сообщили организаторы, фестиваль состоится в Выборге c 16 по 22 декабря. Предыдущие августовские сроки проведения фестиваля изменены из-за ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

«Из-за вынужденных карантинных мер и многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Но к декабрю, мы надеемся, все невзгоды будут уже позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены», — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что первый фестиваль, проходивший в 1993 году, состоялся тоже в декабре. Они рассказали, как прекрасен зимний Выборг и высказали уверенность, что перед новогодними праздниками сам фестиваль станет настоящим праздником для его участников и зрителей.

В сообщении также говорится, что оргкомитет продолжает подготовку программы фестиваля, а отборочный тур продлевается до 1 октября.