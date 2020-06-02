Москва, , 14:24 — REGNUM 292 издательства в России получат субсидии на выпуск 641 социально значимой книги. Всего пострадавшим от введения режима самоизоляции издательствам будет выделено 116 миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

По оценкам заместителя руководителя Минкомсвязи Алексея Волина, издатели потеряли за март и апрель 1 миллиард рублей, а убытки книжных магазинов составили 3,2 миллиарда рублей.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский со своей стороны признал, что «поддержка отечественной книжной индустрии с нашей стороны скромная».

Отрасль в результате остановки работы предприятий отрасли оказалась на грани краха. Резкое развитие продажи изданий в интернете не смогло восполнить потери. «Таких трудностей издательства не переживали за все время существования», — отметил Михаил Сеславинский.